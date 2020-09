Lennard Kämna na solozege: “Een grote bevrijding voor het team” dinsdag 15 september 2020 om 18:04

BORA-hansgrohe heeft na dagen vol aanvalslust de ritzege in de Tour de France 2020 beet. Lennard Kämna bleek in de zestiende etappe met finish in Villard-de-Lans de beste renner uit een grote kopgroep. “Het is een grote bevrijding voor het team en ook voor mij. Ik kan het bijna niet geloven”, zegt Kämna na afloop.

“Ik voel mij geweldig”, reageert de 24-jarige Duitser na zijn ritzege. “Het was echt een topdag voor mij vandaag. Het was een groot gevecht vanaf het begin en ik wist dat ik alleen aan moest komen.”

Daarvoor moest Kämna in de finale afrekenen met acht medevluchters. Op de top van de voorlaatste klim had hij enkel nog Richard Carapaz en Sebastien Reichenbach bij zich, maar daar nam hij op 20 kilometer van de meet afstand van. “Ik zag dat Carapaz het tempo wat liet zakken en dat was voor mij hét moment. Vanaf daar ging ik volle bak tot het einde.”

Precies een maand geleden wist Kämna voor het eerst in zijn carrière een overwinning te boeken, toen deed hij dat in het Critérium du Dauphiné. De oud-renner van Team Sunweb weet zelf ook dat hij een flinke ontwikkeling doormaakt. “De stap die ik heb gemaakt dit jaar is immens en ik ben zo dankbaar dat ik vandaag kon winnen”, zegt hij.

Precies een maand geleden (15 aug) behaalde hij zijn eerste profzege in de vierde rit van Criterium du Dauphine. Vandaag een rit in de #TDF2020. Mooie maand voor de jonge Duitser 👌 https://t.co/q9gBqaEXNE — Maxim Horssels (@Horssels) September 15, 2020