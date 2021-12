Lennard Kämna na negen maanden terug in peloton

Lennard Kämna maakt begin februari zijn comeback in het peloton. De Saudi Tour wordt de eerste koers voor de 25-jarige Duitser van BORA-hansgrohe, die in mei zijn laatste wedstrijdkilometers in het wegwielrennen reed. Hij miste een groot deel van het seizoen vanwege fysieke problemen.

Ploegmanager Ralph Denk heeft aangekondigd dat de Saudi Tour de eerste wegkoers wordt voor Kämna sinds de afgelopen Volta ao Algarve, schrijft radsport-news.com. De vijfdaagse ronde door Saudi-Arabië staat voor 1-5 februari op de UCI-kalender. Daarna staan ook de Ruta del Sol (16-20 februari) en het Zuidoost-Franse tweeluik Faun-Ardèche Classic en Drome Classic (26-27 februari) op het programma van de Duitse renner.

“Hij traint relatief goed en we beginnen het seizoen relatief vroeg met hem, en dan zullen we het van week tot week bekijken”, zegt Denk over de rentree van Kämna. Volgens de Duitse manager is de etappewinnaar uit de Tour de France van 2020, die in het najaar al in actie kwam tijdens de mountainbikewedstrijd Cape Epic, mentaal weer beter. “De Cape Epic heeft hem heel, heel goed gedaan”, aldus de ploegbaas.