Lennard Kämna mist gele trui op elf seconden: “Dat Jumbo ging rijden, hadden we niet gedacht”

Lennard Kämna reed in de tiende etappe van de Tour de France virtueel in het geel, kwam aan de finish elf seconden tekort om de koppositie in het klassement daadwerkelijk over te nemen. Zijn eerste doel was echter de ritzege, nadat hij ook op La Super Planche des Belles Filles dicht bij de overwinning was.

“Ik wilde vandaag gewoon voor de etappe gaan, maar dat was echt niet gemakkelijk. Ik had de indruk dat iedereen tegen me aan het rijden was en de laatste klim was helemaal niet leuk”, zei Kämna na afloop. “Ik had weer goede benen, maar ik moest ook veel werken gedurende de dag, zeker toen op de laatste klim die grotere groep voorop reed.”

Uiteindelijk greep de Duitser niet alleen naast de etappezege, maar liep hij ook de gele trui mis. Hij kwam elf seconden tekort voor de leiding in het klassement. “Ik had niet verwacht dat het zo close zou worden wat betreft de gele trui, maar het is natuurlijk teleurstellend om nu te beseffen dat ik hem bijna had en ik uiteindelijk voor de tweede keer met lege handen bleef.”

Jumbo-Visma

BORA-hansgrohe wijt het mislopen van de gele trui aan het werk van Jumbo-Visma op kop van het peloton om Tadej Pogačar in het geel te houden en verantwoordelijk te houden voor het algemeen klassement. “Dat Jumbo op het einde begon te rijden, tja, we hadden niet echt gedacht dat ze dat zouden doen”, liet ploegleider Rolf Aldag weten.

“Het is duidelijk waarom ze het deden, maar toch hadden we niet verwacht dat ze zouden gaan rijden, en dat was jammer voor ons. Tot nu toe hebben we niet veel geluk gehad in deze Tour, maar we hopen dat daar ooit verandering in komt. Aleks (Aleksandr Vlasov, red.) voelde zich vandaag in ieder geval beter, dat is het enige positieve aan vandaag”, aldus Aldag.