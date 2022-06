Lennard Kämna kroont zich tot Duits kampioen tijdrijden

Lennard Kämna is de nieuwe Duits kampioen tijdrijden. In Marsberg, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, klopte de renner van BORA-hansgrohe Jannik Steimle (Quick-Step Alpha Vinyl) en ploegmaat Nils Politt. Kämna werd op de erelijst de opvolger van Tony Martin, die de afgelopen negen edities van het kampioenschap won.

Kämna kwam in de 27,5 kilometer lange tijdrit rond Marsberg tot een eindtijd van 35:31 minuten, waarmee hij vijftien seconden sneller was dan Steimle die als tweede eindigde. Het podium werd vervolledigd door Politt, die 24 seconden achterstand had. Daarachter legden Jonas Rutsch en Georg Steinhauser (beiden van EF Education-EasyPost) beslag op de vierde en vijfde plaats.

Voor Kämna was het zijn eerste Duitse titel bij de profs. Wel was hij in 2014 al nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren en in 2015 nationaal kampioen tijdrijden bij de beloften. Onlangs werd bekend dat BORA-hansgrohe het contract van de winnaar van de Giro-etappe naar de vulkaan Etna had verlengd tot eind 2023.

Brennauer wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen kroonde Lisa Brennauer van Ceratizit-WNT zich tot Duits kampioen tijdrijden. Ze versloeg Lisa Klein van Canyon-SRAM en Hannah Ludwig (Uno-X) met respectievelijk veertien en 25 seconden. Voor Brennauer was het haar vijfde Duitse tijdrittitel, nadat ze ook in 2013, 2014, 2018 en 2021 de beste was.