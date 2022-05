Lennard Kämna: “Het is niet zeker of het een dag voor de vluchters wordt”

De twaalfde etappe in de Ronde van Italië lijkt geschikt voor de vluchters, maar een van de specialisten op het gebied van lange ontsnappingen, Lennard Kämna, is er nog niet zeker van dat de koers zich op die manier zal ontvouwen. “Het is niet zeker of het een dag voor de vluchters wordt”, zei hij voor de start van de rit tegen Cycling Pro Net.

“Het kan zo zijn, maar het kan ook niet zo zijn, we zullen op de weg zien wat er gebeurt”, aldus Lennard Kämna, die wel aangeeft dat hij erg uitkijkt naar vandaag. “Ik hoop dat een vlucht de ruimte krijgt. En alles soepel gaat, hoop ik daar bij te zitten.”

De Duitser heeft een neusje voor de juiste vlucht, maar kan nog niet voorspellen op welk moment de kopgroep weg zal rijden. “Je weet nooit hoe de groep tot stand komt. Je weet nooit welke teams in de kopgroep willen zitten, je weet nooit wie het tegen wil houden om voor de sprint te gaan. Je moet de dynamiek aanvoelen. Soms rijd je weg na vijf kilometer, soms duurt het vijftig kilometer. Je weet het nooit, het is net gokken.”

Als Kämna inderdaad meezit met een ontsnapping die het haalt, is het ook nog afwachten waar de winnaar van de Etna-rit zijn beslissende move zal proberen te maken. “Zulke dingen beslis ik altijd pas op het laatste moment. Ik kijk altijd wie er meezitten en kijk dan wat er gebeurt.”

Rota verwacht dat Van der Poel voor de vlucht gaat

Lorenzo Rota, ook een van de kanshebbers voor vandaag, verwacht dat een kopgroep gaat strijden om de overwinning. “Het is niet zeker, maar er is een grote kans dat de vlucht het haalt”, zegt de Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert, die deze rit zelf ook heeft aangekruist. “We zullen proberen om mee te zitten. Als de benen goed zijn in de finale, gaan we proberen om het beste resultaat te behalen.”

Volgens Rota zal ook Mathieu van der Poel voor de vroege vlucht willen gaan. “Hij zal het proberen, want vandaag is het niet gemakkelijk om het te controleren. Maar we zullen zien”, aldus de 26-jarige renner, die er wel van baalt dat zijn ploeggenoot Biniam Girmay heeft moeten opgeven. “Maar we blijven focussen, vechten en ons best doen.”