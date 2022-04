Lennard Kämna boekt ritzege in Tour of the Alps vanuit kopgroep

Lennard Kämna heeft de derde etappe van de Tour of the Alps gewonnen. De Duitser zat mee met de ‘vroege’ vlucht die net voor half koers wegreed en uiteindelijk ging strijden om de overwinning. Bij het ingaan van de slotkilometer viel Kämna aan, waarna hij Andrey Amador af wist te houden. Pello Bilbao blijft leider.

Op dag drie van de Tour of the Alps diende de eerste gecategoriseerde klim zich pas na 86 kilometer aan, maar voor die tijd moest er stiekem al aardig wat geklommen worden. Vanaf de Terento (6,1 km aan 8%) volgden de hoogtemeters minder heimelijk. Op de Furkelpass of Passo Murcia (7,9 km aan 7,6%), die die stroken kent van 12%, gold dit nog eens extra. De top van deze berg lag op 23 kilometer van de streep.

Twaalf vluchters

Ondanks het vele vals plat in het eerste deel van de wedstrijd, ging het razendsnel in het begin van de koers. Na één uur waren er al 47,5 kilometer afgelegd. Een kopgroep was er op dat moment evenwel nog niet, want die ontstond door de vele pogingen pas na 70 kilometer. Twaalf renners vonden elkaar: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Andrey Amador (INEOS Grenadiers), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost), James Piccoli (Israel-Premier Tech), William Barta, José Joaquín Rojas (Movistar), Chris Hamilton (DSM), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Torstein Træen (Uno-X), Reuben Thompson (Groupama-FDJ) en Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli).

De kopgroep verwierf een maximale voorsprong van vier minuten. Aan de voet van de Furkelpass waren daar nog drie van over. Op dit moment reed Bahrain-Victorious, de ploeg van klassementsleider Pello Bilbao, nog op kop, maar op een gegeven moment nam INEOS Grenadiers over. Terwijl er vooraan schermutselingen ontstonden, allereerst door een aanval Chris Hamilton, reduceerden de Britse troepen het verschil met de mannen vooraan tot twee minuten. Door aanvallen van Geoffrey Bouchard en Eddie Dunbar, die beiden niet weg wisten te komen, slonk het gat nog verder.

Val Traeen

Vooraan leken Piccoli, Tesfatsion, Træen en Pronskiy bergop de sterksten. Zij namen met zijn vieren een klein beetje afstand van de andere vluchters, totdat Piccoli en Tesfatsion moesten passen. In het peloton zagen we dan weer een demarrage van Pavel Sivakov, die echter al gauw geneutraliseerd werd door Bilbao. Daarna trok Miguel Ángel López ten strijde, maar ook hij kwam niet definitief weg. Ondertussen rondden Traeen en Pronskiy – in die volgorde – met ongeveer een minuut voorsprong op de favorieten de top van de Furkelpass.

Al gauw was er echter nog maar één koploper over. Traeen kwam namelijk lelijk ten val in de eerste kilometers van de afzink. Pronskiy hield in zijn eentje niet stand tegen zijn voormalige vluchtgenoten, die een voor een terugkwamen. Uiteindelijk bestond de groep, naast de Kazach, uit nog zes renners: Piccoli, Amador, Kämna, Barta, Lastra en Tesfatsion. Kudus was er aanvankelijk ook bij, maar moest met krampen laten lopen. Dat was spijtig voor de Eritreeër, want de koplopers gingen strijden om de overwinning.

Kämna kiest de juiste momenten

In het peloton waren nog wel wat aanvallen geweest, onder andere van Thymen Arensman, maar er waren niet genoeg manschappen over om het gat met de aanvallers te dichten. Het was dus vooraan te doen. Nadat er al enkele demarrages waren geweest, leek Kämna op drie kilometer van het einde de beslissende aanval te plaatsen. Amador en Lastra kwamen er echter weer bij, waarna ook de rest aansloot.

Kämna nam daar echter geen genoegen mee en ging net voor de vod nogmaals. Dit keer waren de anderen te laat met reageren, want hoewel Amador opnieuw de sprong probeerde te maken, strandde de renner van INEOS op de tweede plaats. Kämna, die na etappewinst in de Ruta del Sol zijn tweede zege van 2022 boekte, bleef buiten schot.