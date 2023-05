Zien we Leknessund vandaag in de aanval? “Het kan in deze rit echt alle kanten op”

Andreas Leknessund koerst al enkele dagen niet meer in de roze trui, maar de Noor staat er nog wel altijd uitstekend voor in het klassement. De renner van Team DSM is na veertien etappes vijfde, op 2:23 van de nieuwe rozetruidrager Bruno Armirail. Is Leknessund op weg naar een topnotering in het algemeen klassement?

De 24-jarige coureur sprak voor de start van de vijftiende etappe naar Bergamo met Cycling Pro Net. Het ging onder meer over de voorbije dagen. “Het loopt tot nu toe erg goed in deze Giro. Dat is erg mooi. Ik hoop de goede lijn door te trekken. Ik denk dat iedereen afziet in deze (regen en kou, red.) weersomstandigheden. Ik geniet er ook zeker niet van, maar dat zal niemand doen.”

Leknessund staat er na twee weken Giro dus nog altijd erg goed voor, maar er komen nog enkele zeer zware bergetappes aan. Zo krijgen de renners vandaag een ‘mini-Ronde van Lombardije’ voorgeschoteld. De 191 kilometer lange etappe telt in totaal 3600 hoogtemeters en krijgt van Giro-organisator RCS vier van de vijf sterren. “Een zeer zware dag. Het kan vandaag weer alle kanten op, daar moeten we ons op voorbereiden. Het is een beetje een klassiekerachtige rit”, aldus Leknessund.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 15 naar Bergamo – ‘mini-Lombardia’

“We hopen in deze Giro onze kansen te grijpen, maar we moeten eerst zien hoe de koers zal verlopen. We gaan er zeker voor en misschien is er ook wel iets mogelijk in de slotweek. Ik zal wellicht niet veel vrijheid krijgen van de andere teams. Maar als je het niet probeert, weet je het ook niet”, klinkt het strijdvaardig.