Lekke band nekt Annemiek van Vleuten in Omloop Het Nieuwsblad

Annemiek van Vleuten hoopte vanmiddag Lotte Kopecky van de zege te houden in de Omloop Het Nieuwsblad, maar werd tegengehouden door een slecht getimede lekke band op twee kilometer van de Muur van Geraardsbergen.

“Ik raakte iets”, doet Van Vleuten haar verhaal na afloop. “Daardoor moest ik nog snel van fiets veranderen. Als iemand anders dan vooraan vol gaat, kom je niet meer terug. Ik wilde vandaag graag mijn benen testen, maar in de achtervolging is dat toch iets anders.”

In de laatste kilometers zagen we de wereldkampioene toch nog even aan het front. Van Vleuten probeerde aan kop van het peloton het gat met Kopecky te verkleinen voor Emma Norsgaard. “Toen ik lek reed, gingen we voor het plan met Norsgaard. Zij is rap aan de finish, dus probeerde ik nog mijn steentje bij te dragen.” Norsgaard zou uiteindelijk nog vierde worden.