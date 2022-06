Leider Vuelta a Colombia rijdt na kletsnatte finish zijn vrouw omver

De derde etappe van de Vuelta a Colombia had een bizarre ontknoping. Luis Carlos Chia won in kletsnatte omstandigheden de rit naar Montería en bleef leider in het algemeen klassement, maar reed na de finish ook zijn vrouw omver.

Het peloton koerste op de derde dag van de Zuid-Amerikaanse etappekoers van Sincelejo naar Montería, een relatief makkelijke rit waar de snelheid hoog lag. Uiteindelijk kwam een compact peloton aan in de straten van de finishplaats, die kletsnat erbij lagen. In de hectische finale reed de Colombiaan Óscar Quiroz weg en de renner van Colombia Tierra de Atletas-WG Bicicletas-Shimano leek het te gaan redden.

Met een ultieme jump kwam gele trui Luis Carlos Chia nog langszij en drukte zijn voorwiel net iets eerder over de finish. De Colombiaan van het amateurteam Supergiros-ALC Manizales stak zijn armen in de lucht en zijn vrouw was ondertussen naar de finish gekomen om de zege te vieren. Omdat het wegdek spekglad was, verloor Chia de controle over zijn fiets en botste hard op zijn partner.

Bijna 70 kilometer per uur

Daarbij kwam Chia ten val, net als zijn vrouw die na het ongeval het bewustzijn verloor. Beiden werden na het ongeval meteen behandeld. Naderhand kwam de Colombiaanse renner met geruststellend nieuws. “Ze is nu bij bewustzijn, ze is in orde. Het was een zeer harde klap, ik reed bijna 70 kilometer per uur. Ik weet niet wat er op dat moment gebeurde, want ze heeft al vaker binnen de afzettingen gestaan”, vertelde hij aan Noticias RCN.

“Ze reageerde niet om uit de weg te gaan. Ze weet dat op dat moment de remweg niet kort is, dus ik denk dat we allebei een fout hebben gemaakt”, vertelde hij verder. Tegelijk was de renner blij dat hij aan de leiding bleef van het klassement. “Ik sta drie dagen aan de leiding en heb twee etappes gewonnen. Dit is een droom. Deze etappe is aan haar opgedragen”, zei de 25-jarige renner, een voormalig prof van Manzana Postobon, tot slot.

Absolute MADNESS in the finish of stage 3 in @Vueltacolombia1 ! 😱🇨🇴 Luis Carlos Chia wins after swimming through the last km and passing Quiroz on the finish line. While celebrating, he crashed hard into his wife! Incredible stuff. #VColombia2022 pic.twitter.com/Qosqxuwb0M — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 5, 2022