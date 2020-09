Leider Roglic na enerverende rit: “We mogen niet verslappen” zaterdag 12 september 2020 om 19:32

Primoz Roglic kan met vertrouwen het hooggebergte in. De kopman van Team Jumbo-Visma zag zijn leiderstrui in de listige rit naar Lyon dankzij alert rijden van zijn ploeggenoten niet in gevaar komen. “Ik had gedacht dat de etappe vandaag een stuk rustiger zou verlopen,” blikt hij terug op de site van zijn ploeg.

De rit ontplofte al vroeg. “Het was volle bak vanuit het vertrek door het werk van Bora en CCC”, aldus Roglic. “Het klopt dat we niet hebben hoeven werken, maar we moesten toch gefocust blijven en van voren blijven rijden. Vooral in de technische finale”, kijkt hij terug.

De Sloveen roemt zijn ploeggenoten, die alert waren toen Egan Bernal in de finale een versnelling plaatste. “De ploeg was weer erg sterk. Het was echt ongelooflijk wat de mannen gedaan hebben en hoe snel ze hebben gereageerd op de aanval van Bernal. De Tour is de Tour en er kan iedere dag van alles gebeuren. We mogen niet verslappen.”

Morgen wacht de zwarte bergrit met aankomst bovenop de Grand Colombier. “Morgen wordt een mooie uitdaging voor ons”, oordeelt Roglic, die in het algemeen klassement een voorsprong heeft van 44 tellen op zijn landgenoot Tadej Pogačar. “De ploeg is sterk en we moeten blijven doen wat we altijd doen.”