Lefevere vond Evenepoel niet goed genoeg: “Dit is weer een dreun op zijn kop”

Patrick Lefevere heeft gereageerd op het optreden van zijn poulain Remco Evenepoel op de Olympische Spelen. Voor de medekopman van de Belgische formatie, die nog wel een aanval plaatste voor de finale losbarstte, bleef het bij een bijrol. “Het was niet goed. Het was niet goed genoeg”, oordeelt Lefevere in Het Laatste Nieuws.

“Remco vertelde aan Klaas Lodewyck dat hij eerst goeie benen had, maar dat hij na vijf uur niet meer de wattages kon duwen die hij normaal duwt. Daarmee was de kous af. Als het niet gaat, gaat het niet”, vertelt de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step. “Ik vrees dat het weer neerkomt op die slechte winter. Remco heeft niet de basis kunnen leggen die nodig is en holt daardoor achter de feiten aan.”

Dat Evenepoel na de Giro d’Italia alles op de olympische wegwedstrijd heeft gezet, maakt het pijnlijk volgens Lefevere. “Ik kan dat niet ontkennen. Dit is weer een dreun op zijn kop. Mentaal is dit niet plezant, want hij had zich veel voorgesteld van dit seizoen en deze Spelen”, aldus de manager. “Het heeft geen zin om streng te zijn. Het zou anders zijn als Remco van slechte wil was, als hij zijn voeten eraan zou vegen. Maar het omgekeerde is het geval. Hij trekt het zich allemaal heel erg aan.”

‘In de winter helemaal herbeginnen, vanaf nul’

De Vuelta a España gaat het 21-jarige talent niet rijden dit najaar. Wel de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic. “En wellicht de Benelux Tour”, zegt Lefevere. “Ik vrees dat we realistisch moeten zijn. Hij zal de rest van het seizoen moeten doorspartelen. We gaan nog proberen er het beste van te maken, misschien komt er toch nog een mooie overwinning uit de bus, maar daarna gaan we een volledige herstart maken. In de winter gaan we helemaal herbeginnen. Terug opbouwen vanaf nul.”

Maar eerst wacht nog de olympische tijdrit van woensdag voor Evenepoel. “Zelf vond ik wel dat zijn gezicht getrokken stond toen ik hem na de koers op tv zag. We gaan zien wat hij woensdag kan in de tijdrit. Ik hoop dat hij zich kan herpakken”, aldus Lefevere.