Lefevere verwijt UCI hypocrisie: “Legt federatie zichzelf ook boete op voor paaltje in slotkilometer?”

Patrick Lefevere heeft zich in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad kritisch uitgelaten over de UCI. Volgens de teammanager van Soudal Quick-Step deelt de internationale wielerunie dit jaar erg veel boetes uit, maar vergeet het zelf in de spiegel te kijken.

“Rukwinden in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, maar ik stel vast dat het ook regent. De boetes van de UCI vallen dit jaar met hele bakken tegelijk uit de lucht” begint Lefevere zijn betoog. “Vijfhonderd Zwitserse Frank boete voor Julian Alaphilippe omdat hij donderdag (in Tirreno-Adriatico, red.) even zijn helm afdeed toen hij van bovenkleding veranderde. Hoe lang zou het geduurd hebben? Maximum vijf minuten. Dat is dan honderd Zwitserse Frank per minuut.”

Lefevere is van mening dat de UCI er ook goed aan doet om de hand in eigen boezem te steken. “Ik ga niet zeggen dat de UCI moet applaudisseren als een coureur zijn helm afdoet, veiligheid moeten we niet minimaliseren. Maar legt de federatie zichzelf ook een boete op als er in de laatste kilometer van Parijs-Nice ineens een paaltje langs de weg staat? Op het officiële communiqué heb ik dat toch niet zien staan.”

Praktische oplossing

“Het is niet normaal wat de jury tegenwoordig allemaal ‘verbaliseert’. De UCI zit kennelijk krap bij kas. Terugkeren achter de auto werd vroeger nog oogluikend toegestaan, zodat een renner die pech had toch opnieuw in koers kon komen. Zie James Knox in de Tour Down Under. Hij vliegt van Europa naar Adelaide, valt in de eerste etappe en wordt meteen uitgesloten omdat hij achter de auto’s probeert terug te keren naar het peloton.”

“De reden voor zijn achterstand was niet alleen de valpartij, maar ook de dokterscontrole op de hersenschudding die nadien volgde. In het UCI-protocol staat daarover letterlijk dat een in-race controle de competitie van de renner niet in het gedrang mag brengen, maar een praktische poging om de twee te verzoenen – terugkeren achter de auto’s – passeert niet bij de jury.”

Oproep aan oud-renners: “Volg een opleiding tot UCI-commissaris”

Lefevere heeft wel een oplossing voor de in zijn ogen niet consequente handelswijze van de UCI. “Wat is depannage en wat is koersvervalsing? Een oud-renner voelt dat beter aan dan iemand die nooit heeft gekoerst. Mijn advies aan gestopte renners die ‘iets willen blijven doen in de koers’: volg een opleiding UCI-commissaris.”