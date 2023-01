James Knox roept na diskwalificatie op tot meer begrip voor gevallen renners

James Knox heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn diskwalificatie in de Tour Down Under. De Britse klimmer van Soudal-Quick-Step werd wegens stayeren in de eerste rit-in-lijn uit koers gehaald. In een statement roept Knox op tot meer begrip voor gevallen renners.

Knox kwam op weg naar finishplaats Tanunda ten val en maakte vervolgens gebruik van de slipstream van de ploegleiderswagens om weer terug te keren in koers. De Brit deed dit in de ogen van de juryleden te opzichtig en werd dus gediskwalificeerd. Verder kreeg hij een boete van 200 Zwitserse Frank. Volgens de 27-jarige Knox geeft de internationale wielerunie UCI hiermee een verkeerd signaal.

“Ik kwam met nog 55 kilometer te gaan hard ten val en had medische assistentie nodig van de teamarts. Om er zeker van te zijn dat ik niets gebroken had, maar nog belangrijker: om te kijken of ik geen hersenschudding had. Nadat ik weer wilde opstappen, kwam ik tot het besef dat mijn stuur was gebroken. Ik moest dus weer stoppen om van fiets te wisselen.”

Eenmaal weer op de fiets vroeg Knox aan de UCI-commissarissen of hij steun mocht krijgen van de auto’s. “Dat weigerden ze. Ik weet niet precies waarom. Ik wilde alleen maar weer tussen de auto’s komen, of toch in elk geval weer bij de andere gevallen renners. Op die manier kon ik in de wedstrijd blijven, waarvoor ik de halve wereld was overgevlogen. Andere renners kregen wel de ruimte om achter de auto weer terug te keren in koers, wat je ook mag verwachten.”

Veiligheid van de renners

Knox steekt ook deels de hand in eigen boezem. “Ik moet vervolgens wel verantwoordelijkheid nemen voor de fouten die ik vervolgens heb gemaakt. Ik heb namelijk enkele kilometers achter de auto’s gestayerd, zonder te weten wat nu de tijdverschillen waren. Dat werd gezien en vervolgens werd ik gediskwalificeerd.”

Toch kan de coureur van Soudal-Quick-Step zich niet vinden in een dergelijk zware sanctie. “In mijn ogen is het duidelijk dat de wielersport niet zulke zware straffen moet uitdelen voor renners die na medische assistentie even de auto’s gebruiken. De acties die ze nu hebben ondernomen, toont aan dat ik beter meteen weer op de fiets was gesprongen, zonder een medische test. De regels voor het terugkeren tussen de auto’s zijn tricky, maar dit was een duidelijk voorbeeld dat het niet was voor persoonlijk gewin.”