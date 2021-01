Lefevere over toekomst Alaphilippe: “Er is een optie tot 2024”

Julian Alaphilippe koerst al sinds 2014 voor Patrick Lefevere, maar AG2R Citroën liet eerder al weten interesse te hebben in de renner van Deceuninck-Quick-Step. Lefevere is duidelijk: “Er was al een contract tot 2024. Het is te zeggen: er is een optie.”

Lefevere heeft het in het radioprogramma De Tribune van Sporza over de toekomst van Alaphilippe. “Wie zegt dat zijn contract stopt na 2021? Er was al een contract tot 2024. Het is te zeggen: er is een optie. Als de ploeg stopt, dan kan hij niet blijven. En als morgen Ineos komt met 10 miljoen euro, dan moet ik ciao zeggen.”

“Maar zolang de ploeg blijft bestaan, blijft hij bij ons. Het is een optie, eentje aan de marktprijs. Dat is ook zo met onder meer Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Mauri Vansevenant. Er is de optie waarbij we als ploeg the right of first refusal hebben. Ik kan hetzelfde op tafel leggen en dan moet hij blijven.”

Toekomst

De vraag is wel of hoofdsponsor Deceuninck de sponsorovereenkomst met de wielerploeg zal verlengen. Lefevere over de financiële toekomst van zijn ploeg: “Er is een optie voor twee extra jaren en zij hebben tot maart om te beslissen. Ik wil niet in de situatie zitten zoals NTT vorig jaar of zoals wij drie jaar geleden dat we in augustus nog niets hebben.”

“Als sponsors nu nog niet begrepen hebben welke fantastische return on investment we meebrengen… Specialized wil verder, Lidl wil verder, Quick Step wil verder… Maar tussen verder willen doen en iets op papier zien staan, zit nog een verdieping.”