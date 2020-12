AG2R Citroën heeft interesse in Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe begint volgend jaar aan zijn achtste seizoen bij Deceuninck-Quick-Step, maar eind 2021 loopt ook zijn contract af. En dus zijn er wellicht kapers op de kust. “We zullen niet nalaten om ons geluk te beproeven”, zo steekt Vincent Lavenu, de grote man achter AG2R Citroën, zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Lavenu heeft het met de Franse krant Sud Ouest onder meer over de huidige wereldkampioen. “We moeten natuurlijk eerst afwachten of hij straks wel te halen is. We zullen dan niet nalaten om het te proberen. Alaphilippe is een attractieve renner en behoort tot de absolute wereldtop”, zo laat de Franse teammanager weten.

Lavenu heeft ook de financiële middelen om iets te ondernemen, na de komst van de Franse autofabrikant Citroën als tweede naamsponsor. “Nu we een partner als Citroën aan boord hebben, is er geen reden om het niet te proberen. We moeten wel rekening houden met bepaalde data, maar we zijn altijd op zoek naar mogelijkheden.”

AG2R Citroën verwelkomt voor komend seizoen alvast tien nieuwe gezichten, met Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Stan Dewulf, Anthony Jullien, Marc Sarreau, Michael Schär, Damien Touzé, Gijs Van Hoecke, Lilian Calmejane en Ben O’Connor.