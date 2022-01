Lefevere over seizoensstart Evenepoel: “Ronde van Valencia of UAE Tour. Of allebei”

Remco Evenepoel moet terug naar de tekentafel. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl zou het nieuwe seizoen eigenlijk beginnen in de Vuelta a San Juan, maar de Argentijnse rittenkoers gaat voor het tweede opeenvolgende jaar niet door. Wat nu? Teambaas Patrick Lefevere noemt in gesprek met Het Nieuwsblad de mogelijke opties.

Lefevere, die dit jaar als eregast was uitgenodigd voor de Vuelta a San Juan, spreekt van een ‘flinke domper’. “Net als vorig jaar kan het puzzelen opnieuw beginnen om de renners zo snel mogelijk koersgelegenheid te bieden. Ik houd mijn hart vast dat er niet nog meer wedstrijden sneuvelen. Dan denk ik in de eerste plaats aan de Saudi Tour en de UAE Tour. Laat ons hopen dat deze koersen overeind blijven.”

De renners en stafleden zullen dus opnieuw moeten puzzelen om tot volwaardige programma’s te komen. Neem nu Evenepoel. De Belg zou eigenlijk de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve betwisten, maar dat is nu geen optie meer. Binnen de ploeg denkt men nu aan een seizoensstart in de Ronde van Valencia (2-6 februari) en/of de UAE Tour (20-26 februari). “Ofwel één van de twee. Of allebei”, aldus Lefevere.

Eerste test

De UAE Tour is volgens Lefevere een goede eerste test voor Evenepoel. “De UAE Tour is zowat het wereldkampioenschap voor Tadej Pogačar. De sjeiks hebben bij manier van spreken liever dat hij daar wint dan in de Tour. Het is de allereerste World Tour-wedstrijd, die meteen ook een zware bezetting heeft. Dan weet Remco meteen waar hij zich conditioneel ten opzichte van de anderen bevindt. Twee ritten eindigen bergop en er is een tijdrit.”

Op 6 januari begint in Calpe de tweede winterstage van Quick-Step Alpha Vinyl, die loopt tot 14 januari. “Daar wordt meer duidelijk”, geeft Lefevere nog mee.