woensdag 11 oktober 2023 om 09:29

Lefevere na verlossende boodschap Evenepoel: “Duidelijkheid deed veel mensen in de ploeg plezier”

Patrick Lefevere wilde dinsdag op het Gala van de Kristallen Fiets weinig kwijt over de afgeketste fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma, maar had het in gesprek met VTM wel even over Remco Evenepoel. Die laatste gaf na de Ronde van Lombardije aan dat hij sowieso blijft bij de ploeg.

“Daarmee heeft hij veel mensen in de ploeg een plezier gedaan”, liet Lefevere voor de uitreiking van de Kristallen Fiets weten. “Ik was al blij, hij had het namelijk al eens gezegd in de Vuelta a España, maar blijkbaar geloven de mensen hem niet. Ik denk dat hij nu heel duidelijk was.”

Remco Evenepoel wilde voor de start van de Ronde van Lombardije nog weinig kwijt over zijn toekomst, maar na de finish van de Italiaanse klassieker was hij duidelijk: de Belg koerst ook volgend seizoen voor Soudal Quick-Step. Over zijn toekomst, die ook bij Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers werd genoemd, was lange tijd veel onduidelijkheid.

“Geen reden om hier ontevreden te zijn”

“Ik ben hier heel content. Het waren gewoon een paar moeilijke momenten, maar volgend jaar gaan we ervoor. We gaan proberen te bouwen en te presteren in de koersen wanneer het moet. Ik heb geen reden om hier ontevreden te zijn. We gaan het maximale eruit halen”, maakte Evenepoel afgelopen zaterdag een einde aan alle onzekerheid.