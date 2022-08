Lefevere legt Evenepoel geen druk op voor Vuelta: “Tot 2026 krijgt hij alle krediet”

Remco Evenepoel mikt in de Vuelta a España naar eigen zeggen op een top-tienplaats en een ritzege. Mocht een goed klassement er niet in te blijken zitten, dan hoeft volgens Patrick Lefevere niet geconcludeerd te worden dat dit in de toekomst ook niet zal lukken. “Dat zou maar ál te makkelijk zijn”, zegt de ploegmanager van Quick-Step Alpha Vinyl in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

“Het eerste doel is om zonder kleerscheuren Nederland te verlaten”, aldus Lefevere over de Ronde van Spanje van Evenepoel. “In Baskenland begint het dan, hé. Pas na de tijdrit in Alicante zal een eerste evaluatie worden gemaakt. Staat hij dan nog goed, kan hij zijn pet ‘naar vanachter’ zetten en zeggen: ‘Nu gaan we ‘t echt proberen’.”

“Hij heeft er hoe dan ook alles voor gedaan om klaar te zijn. In die mate dat ik er soms compassie mee heb. Ik ken niemand van die leeftijd die zó vaak op hoogtestage gaat, zóveel traint, zó maniakaal bezig is. Het zou leuk zijn mocht hij daar eens een compensatie voor krijgen.”

Alle krediet

Indien Evenepoel niet slaagt in zijn opzet, moeten daar dan conclusies aan verbonden worden? “Zijn criticasters zullen zeggen: ja. Maar wat mij betreft niet. Dat zou maar ál te makkelijk zijn. Hij is pas 22. En zijn contract loopt tot eind 2026. Tot dan krijgt hij alvast alle krediet. Probleem is: mensen hebben een kort geheugen. Vijf jaar geleden was hij bij manier van spreken nog geen coureur. En door die zware crash in Lombardije heeft hij in zijn ontwikkelingsproces nog een jaar verloren.”

Als Evenepoel een goede eindklassering noteert in de Ronde van Spanje, lijkt de Tour de France van 2023 een logische volgende stap. Lefevere heeft daar echter andere ideeën over: hij ziet zijn 22-jarige poulain volgend jaar liever nog niet starten in de Tour. “Dat zullen we dan wel zien op de teammeeting in oktober, maar… als het aan mij ligt, niet. Vuelta-Giro-Tour: in die volgorde blijft het in mijn hoofd zitten. Ik benadruk: in míjn hoofd.”

Grote rondes

Wat de grote rondes betreft, kan Quick-Step Alpha Vinyl nog wel een hoop leren, denkt Lefevere. “Op alle vlakken. Ik heb een fantastische staf, maar… die juiste mentaliteit, specifiek afgestemd op dat rondewerk, moet er nog insluipen. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan, omdat we een team zijn dat altijd streeft naar meer en beter. We zijn nooit echt content. Die omschakeling kan niet in één dag worden gerealiseerd. Hoogtestages, bijvoorbeeld, pakken we nog redelijk primitief aan. We sturen niet een hele crew mee met één of twee renners, zoals in sommige andere ploegen. Het grote verschil is: als die in april nog geen koers hebben gewonnen, is er geen paniek.”

Alles op de grote rondes zetten, is voor Lefevere overigens überhaupt geen optie. “Ik vind dat een groot risico. Ik leg niet graag al mijn eieren in één en hetzelfde mandje. Doe je dat wel en je klassementspion zakt er in zo’n grote ronde na één week door, dan is dat een ramp. Nu, bij ons: so be it. Remco compenseert dat met Luik-Bastenaken-Luik en San Sebastian. Omgekeerd is een mogelijke switch naar het klassieke eendagswerk voor hem op dit moment niet aan de orde. Daar is het gewoon nog te vroeg voor.”