Lefevere: “Geloof in potentie vrouwenwielrennen, alleen wordt het nu artificieel gepusht”

Patrick Lefevere vindt dat de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen op dit moment op een kunstmatige wijze ‘gepusht’ wordt. De ploegbaas van Soudal Quick-Step, die ook betrokken is bij het vrouwenteam van AG Insurance-Soudal Quick-Step is onder meer kritisch op het hoge minimumloon in de Women’s World Tour.

“Ik geloof zeker en vast in het potentieel van het vrouwenwielrennen, begrijp me zeker niet verkeerd, alleen wordt het op dit moment artificieel gepusht. Neem bijvoorbeeld het minimumloon: in de WorldTour is dat 60.000 euro op jaarbasis, hetzelfde bedrag als bij de mannen. Dat is niet oké”, stelt Lefevere in De Krant van West-Vlaanderen.

De West-Vlaming wil de rensters niet tegen de borst schoppen. “Ik gun het hen van harte, maar er zijn rensters die dat bedrag totaal niet waard zijn. In de Tour hebben ze vorig jaar bijvoorbeeld de tijdslimiet moeten verhogen omdat anders de helft van het peloton buiten tijd was aangekomen. Iemand die niet mee kan, betaal je toch geen 60.000 euro?”

“Er zijn zeker rensters die dat bedrag verdienen, en sommige ook veel meer, maar vandaag is de top in het vrouwenwielrennen gewoon nog niet breed genoeg om dat minimumloon te rechtvaardigen”, is hij van mening.

‘Op termijn zullen we aan de top meedraaien’

Lefevere trad vorig jaar toe tot het vrouwenwielrennen bij het team van ploegmanager Natascha den Ouden, waar haar man Servais Knaven nu de technische en sportieve manager is. Die ploeg koerst op UCI-niveau en niet in de Women’s World Tour, maar Lefevere investeert wel. “Als je het doet, doe het dan goed. Anders begin je er beter niet aan. Het zal tijd kosten en we moeten bouwen, maar op termijn zullen we ook bij de vrouwen aan de top meedraaien”, verwacht hij.