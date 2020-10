Lefevere geeft update over situatie Jakobsen: “Mentaal heel zwaar” donderdag 1 oktober 2020 om 08:38

Patrick Lefevere heeft in het programma Extra Time Koers een update gegeven over de situatie van Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter wacht volgende week een nieuwe operatie aan zijn gezicht, vertelde zijn ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step.

“Als alles goed gaat wordt hij op 8 oktober geopereerd aan zijn kaakbeenderen, dan gaan ze beginnen met implantaten te zetten”, aldus Lefevere. Het gebit van Jakobsen bestaat nog maar uit één tand na de zware crash in Polen. “Het is nog veel werk en mentaal is het ook heel zwaar.”

Volgens de teambaas van Deceuninck-Quick-Step heeft Jakobsen meteen na het ongeluk geluk gehad. “Hij heeft een heel goede spoedarts gehad die hem direct gestabiliseerd hebben. Uiteindelijk heeft hij daar een uur gelegen”, zegt Lefevere, die ook aanhaalt dat de artsen in Katowice gebruik hebben gemaakt van hun ervaringen met gewonde mijnwerkers in de regio. “In Leiden zeggen de artsen dat hij goed behandeld is in Polen.”