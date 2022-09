Lefevere over naar huis sturen Cavagna door Frankrijk: “Laat zich raden wat daar is gebeurd”

Quick-Step-Alpha Vinyl levert voor de wegrit van de mannen bij de WK wielrennen in Wollongong twaalf renners af. Dat hadden er eigenlijk dertien moeten zijn, vindt ploegbaas Patrick Lefevere. “Maar de Franse bondscoach Thomas Voeckler heeft te elfder ure Benoît Cosnefroy opgeroepen en onze Rémi Cavagna naar huis gestuurd”, schrijft hij in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

“Het laat zich raden wat daar is gebeurd”, vervolgt Lefevere. “Cosnefroy – un fort caractère, laat ik mij vertellen – zal na Québec een rol als (mede)-kopman gewild hebben op het WK. Een statuut dat Voeckler hem eerst niet, maar uiteindelijk toch zal gegeven hebben. Waardoor er ineens een renner te veel was en Cavagna plaats moest maken.”

“Met permissie: de Franse federatie heeft er in aanloop naar het WK een boeltje van gemaakt. Eerst wilden ze absoluut dat Rémi al op zondag – de laatste dag van de Vuelta – naar Australië zou vliegen. Wat hij als ploegmaat van de rode trui absoluut niet zag zitten. Rémi had letterlijk drie weken op kop gereden voor Remco en wilde in Madrid natuurlijk mee op de foto staan. Wat ik helemaal begrijp.”

Cavagna mocht uiteindelijk toch op maandag vliegen, waardoor hij het einde van de Vuelta mee kon maken. “Maar bij het inchecken kreeg hij te horen dat er geen reservaties waren gemaakt voor zijn fiets en zijn valies. Onze ploegleider Geert Van Bondt is van de ene terminal naar de andere gelopen om de fiets en de bagage van Rémi op te halen, waardoor hij zelf maar ternauwernood zijn vlucht haalde. De fiets van Rémi hebben we daarna overgebracht naar Tubeke, waar hij opgepikt is door de Belgische federatie. Alles raakt opgelost, maar het kan niet de bedoeling zijn dat wij de gaten moeten dichtrijden die de Fransen laten vallen.”