Leegloper zit Sanne Cant dwars in slotronde Lille: “Dat is klote”

Sanne Cant leek op weg naar een sterke podiumplaats in de X2O Trofee-veldrit van Lille, maar een leegloper in de slotronde gooide roet in het eten. “De materiaalpost in en wisselen was toen geen optie meer. Dat is klote, hè”, reageert de Belgische kampioene, die uiteindelijk vierde werd.

In de slotronde nam Cant het initiatief. Ze zette wereldkampioene Lucinda Brand, Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema onder druk. Toch greep ze naast een podiumplek. “Ik moest met die leegloper proberen aan de streep te geraken”, zegt ze. “De winst zat er niet meer in, maar ik hoopte nog wel derde te worden.”

Na afloop zei Cant dat ze plezier had in de sneeuw van Lille. “Ik heb mij zeker geamuseerd. Ik trok vanmorgen de rollen omhoog en zag de sneeuw. Ik was echt blij, want het was lang geleden. Dat is dit wel een zure wedstrijd”, oordeelt ze. “Een podiumplek was plezant geweest, want ik was bij de beteren in de koers. Dan is het balen dat je het podium mist.”