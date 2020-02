Lea Friedrich bezorgt op 500 meter tijdrit Duitsland derde wereldtitel zaterdag 29 februari 2020 om 18:44

Lea Friedrich heeft in Berlijn tijdens het WK baanwielrennen de wereldtitel veroverd op de 500 meter tijdrit. In de finale bleef ze Jessica Salazar, houdster van het wereldrecord, met drie honderdsten voor.

Daria Shmeleva en Olena Starikova waren een jaar geleden de nummers één en twee op deze discipline en bezetten ook tijdens de Europese Spelen de bovenste podiumplekken. In de kwalificatie kwamen de Russische en de Oekraïense er echter niet aan te pas. Shmeleva was slechts vijfde en Starikova zelfs negende, waarmee ze zich niet bij de acht finalistes plaatste. Lea Friedrich ging haar landgenote Pauline Grabosch vooraf in de kwalificatie en ook Kyra Lamberink stootte door naar de finale. Voor de andere Nederlandse, Steffie van der Peet, viel het doek.

In de finale klokte Lamberink 34,004, waarmee zij achtste zou worden. De strijd om het goud ging echter tussen de top vier van de kwalificatie. Miriam Vece zette de stopwatch als eerste stil op 33,1 en legde daarmee de lat hoog voor de andere drie vrouwen. Jessica Salazar legde de 500 meter sneller af, maar het verschil was in de honderdsten. Grabosch kwam te kort, waarna alleen Friedrich nog in de baan moest komen. De Duitse zette de vijfde tussentijd na 250 meter, maar trok het tafellaken naar zich toe in de tweede fase van de wedstrijd.

Friedrich bezorgde gastland Duitsland de derde wereldtitel. Eerder werd de regenboogtrui al veroverd op de teamsprint en de individuele sprint, met Emma Hinze.

500 meter tijdrit – vrouwen

Lea Sophie Friedrich

Jessica Salazar

Miriam Vece