Le Tour Ride: Herbeleef de Tour in Nederland

NL Tour Rides presenteert Le Tour Ride. Op zaterdag 17 juli valt in de Tour de France de definitieve beslissing met een individuele tijdrit rondom Bordeaux. Fiets die dag een toertocht vanuit één van de steden waar de Tour ooit gestart is in Nederland.

Deze Ride-in-a-Box biedt zeven afwisselende GPX routes door heel Nederland waarbij elke route start en finisht vanuit een plaats waar de Tour ooit gestart is: Amsterdam (Grand Depart 1954) – Scheveningen (Grand Depart 1973) – Leiden (Grand Depart 1978) – ‘s-Hertogenbosch (Grand Depart 1996) – Rotterdam (Grand Depart 2010) – Utrecht (Grand Depart 2015) en als uitsmijter; Valkenburg (etappeplaats 1992 en 2006)

Hoe werkt een Ride-in-a-Box?

Er is geen centrale start/finish. Je krijgt een overvolle box thuisgestuurd (met o.a. het gele ALLEZ ALLEZ wielershirt). Met zeven routes (en steeds twee verschillende afstanden) is er voor ieder wat wils. Kies een route en zoek langs het parcours bij de start/finishplaats een parkeerplaats. Je kunt starten op iedere plek op de route. Je volgt de GPX daarna met je fietscomputer of smartphone.

Haal je fiets uit de kofferbak, neem een Coffee-to-Go en start de tocht. Volg de GPX en gebruik onderweg het Maxim Sportvoedingspakket. Bij terugkomst neem je een biertje uit de BOX en kijk met voldoening terug op een mooie fietsdag.

Schrijf je in voor € 39 en ontvang de Tourbox t.w.v. € 100,- bestaande uit:

Zeven Toproutes met start en finish in een stad van de Tour in Nederland is gestart

Het exclusieve gele ALLEZ ALLEZ wielershirt van Grupetto.

van Grupetto. Twee Lucky 13 Biertje (bier van NL Tour Rides)

(bier van NL Tour Rides) Finishers medaille

Maxim Sportvoedingspakket inclusief bidon (t.w.v. € 9)

(t.w.v. € 9) Twee Coffee Dripping Bags voor de start

Regiopakket van Komoot (t.w.v. € 9)

Paar Grupetto Cycling Socks (t.w.v. € 8)

Verzending door Fietskoeriers.nl met Track & Trace

De inschrijving voor Le Tour Ride sluit 13 juli 23.59 uur.

De Le Tour Ride Box ontvang uiterlijk 15 juli 2021 thuisgestuurd.