Le Samyn: Intermarché met Teunissen en Van der Hoorn, Kragh Andersen leidt Alpecin-Deceuninck

Intermarché-Circus-Wanty heeft de selectie bekendgemaakt voor Le Samyn, een thuiswedstrijd voor de Waalse formatie. Onder anderen Mike Teunissen en Taco van der Hoorn staan dinsdag aan het vertrek van de semiklassieker. Alpecin-Deceuninck kan rekenen op onder meer Søren Kragh Andersen.

Van der Hoorn begon zijn seizoen zondag met een vierde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlander kon als enige vroege vluchter aanhaken bij een groepje tegenaanvallers, onder wie de uiteindelijke winnaar Tiesj Benoot. Teunissen reed zaterdag dan weer de Omloop Het Nieuwsblad en eindigde daar als elfde.

Naast Van der Hoorn en Teunissen, stelt Intermarché-Circus-Wanty Niccolò Bonifazio, Madis Mihkels, Dries De Pooter, Baptiste Planckaert en Hugo Page op. Daar zitten opvallend veel snelle mannen tussen. Laatstgenoemde sprintte dit jaar bijvoorbeeld al naar een tweede plaats in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Kragh Andersen en Groves

Alpecin-Deceuninck heeft met Kaden Groves ook een sprinter in de gelederen. Dat de Australiër het Vlaamse werk aan kan, bewees hij zondag met een veertiende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Søren Kragh Andersen kwam zaterdag, in de Omloop Het Nieuwsblad, voor het eerst in actie voor zijn nieuwe werkgever. Hij wist daar geen potten te breken en kwam pas als 99e over de streep. De Deen heeft wel een groot doel gemaakt van Le Samyn, liet hij eerder weten in gesprek met WielerFlits.

De selectie van Alpecin-Deceuninck voor Le Samyn bestaat verder uit rasaanvaller Dries De Bondt, Sam Gaze, Timo Kielich, Lionel Taminiaux en Ayco Bastiaens, die normaalgesproken uitkomt voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck.

Selectie Intermarché-Circus-Wanty voor La Samyn 2023 (28 februari)

Niccolò Bonifazio

Dries De Pooter

Taco van der Hoorn

Madis Mihkels

Hugo Page

Baptiste Planckaert

Mike Teunissen

Selectie Alpecin-Deceuninck voor La Samyn 2023 (28 februari)

Dries De Bondt

Sam Gaze

Kaden Groves

Timo Kielich

Søren Kragh Andersen

Lionel Taminiaux

Ayco Bastiaens