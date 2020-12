Le Col wordt naamsponsor van vrouwenploeg Drops

Le Col is vanaf volgend seizoen co-sponsor van de Britse vrouwenploeg Drops. Het kledingmerk uit Groot-Brittannië was al actief als sponsor, maar verdubbelt de investering en wordt ook naamgever van het team. Daarnaast sluit Tempur zich aan bij de formatie.

Het team zal vanaf 2021 door het leven gaan als Drops-Le Col supported by Tempur. Le Col wil met haar extra investering een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. Het Britse fietskledingmerk ziet toekomst in het vrouwenwielrennen. “Daar waar anderen gefaald hebben”, klinkt het in het persbericht.

Tempur is een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van matrassen en kussens. Het is al verbonden aan baanwielrenner Callum Skinner en breidt het sponsorpakket uit met een samenwerking met Drops-Le Col. Alle rensters zullen beschikking krijgen over een matras en kussen van de sponsor. “We zullen ook producten meenemen naar koersen, om de prestaties van de rensters te verbeteren”, schrijft de ploeg.

Drops-Le Col is volgend seizoen nog een Women’s Continental Team bij de UCI, maar heeft het team van directeur Bob Varney heeft de ambitie om in 2022 de stap te maken naar de Women’s World Tour. Met Marjolein van ’t Geloof en Maike van der Duin rijden in 2021 twee Nederlandse rensters voor Drops-Le Col. Ook April Tacey, Emilie Moberg en Dani Christmas maken deel uit van de selectie.