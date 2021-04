LBL: Qhubeka ASSOS, Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic hebben ploeg klaar

Verschillende ploegen hebben hun selectie voor Luik-Bastenaken-Luik al bekendgemaakt. Ook Qhubeka ASSOS, dat met o.a. Sergio Henao, Domenico Pozzovivo en Simon Clarke aantreedt, Alpecin-Fenix, met revelatie Ben Tulett en Arkéa-Samsic hebben hun team compleet.

“Luik-Bastenaken-Luik is de oudste – en als de zon schijnt – een van de mooiste klassiekers ter wereld”, stelt Aart Vierhouten, ploegleider van Qhubeka ASSOS. “Ook is het een van de zwaarste. Een klim als La Redoute omhoog rijden met 220 kilometer in de benen vraagt uitzonderlijke kracht om succesvol te zijn.”

“Sergio en Domenico hebben allebei voorheen een top 10-klassering hier behaald en ook Simon heeft veel ervaring met deze wedstrijd”, gaat de Nederlander verder. “Kortom, we hebben de kwaliteit en ervaring in huis naast de jongere jongens en Fabio Aru, die zijn eerste La Doyenne rijdt. Hierdoor kunnen we met positieve ambities aan deze wedstrijd beginnen.”

Qhubeka ASSOS voor Luik-Bastenaken-Luik 2021

Fabio Aru

Sander Armée

Sean Bennett

Simon Clarke

Sergio Henao

Robert Power

Domenico Pozzovivo

Alpecin-Fenix eindigde vorig jaar met Mathieu van der Poel zesde in Luik-Bastenaken-Luik, maar de Nederlander is er nu niet bij. Het is vooral uitkijken naar de verrichtingen van de pas 19-jarige Ben Tulett. De Brit maakte de afgelopen week indruk met een zeventiende plek in de Amstel Gold Race en een twaalfde in de Waalse Pijl op de Muur van Hoei.

Alpecin-Fenix voor Luik-Bastenaken-Luik 2021

Jimmy Janssens

Xandro Meurisse

Kristian Sbaragli

Ben Tulett

Otto Vergaerde

Louis Vervaeke

Philipp Walsleben

Bij Arkéa-Samsic is Warren Barguil de kopman. De Franse klimmer was vorig jaar negende in LBL, nadat hij in 2016 ook al eens als zesde over de streep kwam. Woensdag in de Waalse Pijl kwam hij als vijfde boven op de steile Muur van Hoei, achter Julian Alaphilippe, Primož Roglič, Alejandro Valverde en Michael Woods, maar voor Tom Pidcock, David Gaudu en Richard Carapaz.

Arkéa-Samsic voor Luik-Bastenaken-Luik 2021

Warren Barguil

Thibault Guernalec

Kévin Ledanois

Lukasz Owsian

Laurent Pichon

Alan Riou

Diego Rosa