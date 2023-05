Lawrence Naesen houdt gebroken ribben over aan aanrijding met volgwagen

Lawrence Naesen is de komende weken niet inzetbaar voor AG2R Citroën. De Belg werd afgelopen zondag in de finale van Tro-Bro Léon aangereden door de volgwagen van Groupama-FDJ en heeft daarbij enkele ribben gebroken.

Het incident gebeurde op zo’n veertig kilometer van de streep. Nadat hij door mechanische pech teruggevallen was uit de kopgroep, zat Naesen in het peloton. Daar voelde hij opeens een auto tegen zijn achterwiel rijden. De renner van AG2R Citroën schoof vervolgens onderuit. “Mijn rug is helemaal geschaafd, mijn schouders, ellebogen en knieën liggen open. Ik heb gelukkig niets gebroken”, vertelde hij in eerste instantie aan Het Nieuwsblad.

Aanvankelijk leek de schade dus nog mee te vallen voor Naesen, maar hij blijkt nu toch last te hebben van enkele gebroken ribben. De Belg was duidelijk not amused over het voorval. “Voor alles moet een eerste keer zijn, van achteren neergehaald door FDJ-ploegleiderswagen in de Tro-Bro Léon. Bedankt en gefeliciteerd met het rijbewijs dat je bij de Kelloggs (cornflakes, red.) hebt gekregen, Frédéric Guesdon”, liet hij weten via Twitter.

Adam Hansen, de kersverse voorzitter van de rennersvakbond CPA (Cyclistes Professionels Associés), voelde ook de noodzaak om te reageren. “We werken hier aan en het spijt ons dat dit je overkomen is. We hebben al om een onderzoek gevraagd. Je kunt een andere renner bedanken om me te informeren over deze situatie”, aldus Hansen.