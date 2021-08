Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke langer bij AG2R Citroën

Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke koersen ook volgend jaar in het tenue van AG2R Citroën. De 29-jarige Naesen heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe tweejarige verbintenis, Van Hoecke tekent voor één seizoen bij.

Naesen (29) verruilde eind 2019 Lotto Soudal voor AG2R Citroën en koerst nu al bijna twee jaar voor de Franse formatie van Vincent Lavenu. De jongere broer van Oliver Naesen, die eveneens uitkomt voor AG2R Citroën, staat te boek als een rappe man. Dit liet hij onder meer zien in de voorbije Giro d’Italia met een achtste stek in de sprintetappe naar Novara. De ploeg speelt Naesen echter voornamelijk uit als knecht.

“Ik ben blij dat ik nog twee jaar aan boord blijf. Aan motivatie geen gebrek en ik heb mezelf als doel gesteld om nog beter te worden. Ik ben ook zeer blij met het feit dat ik mijn avontuur met de Vlaamse kern binnen de ploeg kan voortzetten en ook in de toekomst mag koersen met mijn broer”, laat Naesen weten in een perscommuniqué van zijn werkgever.

De eveneens 29-jarige Van Hoecke, bezig aan zijn eerste seizoen voor AG2R Citroën, is een stille kracht binnen de formatie. “We hebben met de ploeg het doel om een monumentale klassieker zoals de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Ik ben ontzettend gemotiveerd om de kopmannen te helpen in het verwezenlijken van deze ambitie.”