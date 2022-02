Lawrence Naesen breekt sleutelbeen bij val in Omloop Het Nieuwsblad

Lawrence Naesen heeft zijn sleutelbeen gebroken. De renner van AG2R Citroën Team kwam al vroeg in de Omloop Het Nieuwsblad ten val, waarna hij de strijd staakte.

Meteen daarna werd er gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Onderzoek in het ziekenhuis wees even later uit dat die vrees terecht bleek. Het is nog niet bekend hoelang de renner uit de roulatie is.