Lawrence Naesen aangereden door volgwagen FDJ, Belg haalt uit naar bestuurder

Lawrence Naesen haalde zondag de finish van de Tro-Bro Léon niet. Dat had een opvallende reden: de 30-jarige renner werd in de finale aangereden door de volgwagen van Groupama-FDJ. Naesen heeft op Twitter uitgehaald naar voormalig Parijs-Roubaix-winnaar Frédéric Guesdon, de man die achter het stuur zou hebben gezeten.

Het incident gebeurde op zo’n veertig kilometer van de streep. Nadat hij door mechanische pech teruggevallen was uit de kopgroep, zat Naesen in het peloton. Daar voelde hij opeens een auto tegen zijn achterwiel rijden. De renner van AG2R Citroën schoof vervolgens onderuit. “Mijn rug is helemaal geschaafd, mijn schouders, ellebogen en knieën liggen open. Ik heb gelukkig niets gebroken”, vertelt hij over de schade bij Het Nieuwsblad.

Op Twitter deed Naesen zijn verhaal ook: “Voor alles moet een eerste keer zijn, van achteren neergehaald door FDJ-ploegleiderswagen in de Tro-Bro Léon. Bedankt en gefeliciteerd met het rijbewijs dat je bij de Kelloggs (cornflakes, red.) hebt gekregen, Frédéric Guesdon.”

Adam Hansen, de kersverse voorzitter van de rennersvakbond CPA (Cyclistes Professionels Associés), heeft gereageerd op de tweet van Naesen. “We werken hier aan en het spijt ons dat dit je overkomen is. We hebben een paar uur geleden (Hansen tweette dit om half tien ’s avonds, red.) al om een onderzoek gevraagd. Je kunt een andere renner bedanken om me te informeren over deze situatie”, aldus Hansen.

