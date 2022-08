Lavreysen slaat individuele sprint over op EK: “Grotere kans op valpartijen door kortere baan”

Harrie Lavreysen heeft besloten zijn Europese titel op de individuele sprint aankomende zondag niet te verdedigen. In gesprek met de NOS legt de Nederlander uit waarom. De baan in München is korter dan normaal, luidt zijn verklaring.

Lavreysen zal wel aanwezig zijn bij de EK, maar rijdt daar enkel de teamsprint. De individuele onderdelen laat hij aan zich voorbijgaan. “Baanwielrennen is bijna altijd op een 250-meterbaan. Nu bij de EK is er voor ons een pop-upbaan gebouwd, omdat ze per se het baanwielrennen ook in München wilden hebben. En dat is een 200-meterbaan, 50 meter korter dan normaal.”

Risico

Waarom is dit een probleem? “Ik had graag m’n Europese sprinttitel verdedigd, maar de kans op valpartijen is iets groter. Het is natuurlijk een krappere bocht, we kunnen niet de topsnelheden halen die we normaal halen”, aldus Lavreysen. Hij wil geen risico lopen met het oog op zijn grote doel van dit jaar: de wereldkampioenschappen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs. Deze staan van 12 tot en met 16 oktober op het programma.

De regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen op de individuele sprint verwacht door de kortere baan atypische wedstrijden in München. “De sprint- en keirinritten gaan er anders uitzien. Ze zullen vanaf de start wegsprinten, de tactiek kan eigenlijk helemaal over boord. Er is bijna niet in te halen op zo’n krappe baan”, aldus Lavreysen. “Ik baal er ook wel een beetje van, maar ben wel blij dat het de EK zijn en niet de WK. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat ze een WK zouden doen op een kleinere baan.”

Teamsprint

Op de teamsprint zal Lavreysen zich dus wel bij de Nederlandse selectie voegen. “We moeten als land van start gaan, anders mogen we niet aan de WK meedoen”, legt hij uit. Maar nu ze aan de start staan, willen ze ook winnen, voegt de sprinter daaraan toe. De voorbereiding op dit onderdeel was wel wat anders dan gewoonlijk. “We hebben andere verzetten geprobeerd en een paar keer in Amsterdam getraind. Daar ligt ook een 200-meterbaan.”