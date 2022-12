Lavreysen moet eindzege UCI Track Champions League laten aan Richardson

Harrie Lavreysen is er dit jaar niet in geslaagd om de UCI Track Champions League te winnen. De Nederlandse baansprinter uit Luyksgestel moest na een spannende finale in Londen zijn meerdere erkennen in de Australiër Matthew Richardson.

Lavreysen en Richardson bleken in de tweede editie van de UCI Track Champions League erg aan elkaar gewaagd. De Nederlandse krachtpatser begon de slotdag op de best mogelijke manier. Lavreysen versloeg zijn Australische opponent namelijk in de Sprint en nam zo weer de leiding over in het klassement. Het kwam uiteindelijk aan op de Keirin-finale, en hierin waren de rollen omgedraaid.

Lavreysen en Richardson doken in een razendspannende Keirin-strijd zij aan zij de laatste meters in, maar het was uiteindelijk Richardson die zijn rivaal net wist te vloeren. Hierdoor kwam hij ook als overwinnaar uit de strijd in het sprintklassement, met slechts twee punten voorsprong op Lavreysen, die vorig jaar nog de beste was in de inaugurele sprinteditie van de UCI Track Champions League.

Overige winnaars

Bij de vrouwen ging de eindoverwinning in het sprintklassement naar de Française Mathilde Gros, die in Londen veel te sterk bleek voor de concurrentie. De Nederlandse Shanne Braspennincx werd derde in het eindklassement.

In de Endurance-categorieën was er succes voor Jennifer Valente en Claudio Imhof. Valente bleef de Britse Katie Archbald met drie punten voor in de eindstand, Imhof won na een ware thriller voor de Spanjaard Sebastián Mora.

Eindklassementen UCI Track Champions League 2022

Men's Sprint: Matthew Richardson (Australië)

Women's Sprint: Mathilde Gros (Frankrijk)

Men's Endurance: Claudio Imhof (Zwitserland)

Women's Endurance: Jennifer Valente (Verenigde Staten)

Vrouwen Sprint League

Mathilde Gros – 140 punten

Kelsey Mitchell – 127 punten

Shanne Braspennincx – 122 punten Mannen Sprint League

Matthew Richardson – 183 punten

Harrie Lavreysen – 181 punten

Stefan Bötticher – 136 punten Vrouwen Endurance League

Jennifer Valente – 161 punten

Katie Archibald – 158 punten

Anita Stenberg – 110 punten Mannen Endurance League

Claudio Imhof – 125 punten

Sebastián Mora – 125 punten

Mark Stewart – 115 punten