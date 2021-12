Lavreysen en Wild zorgen voor Nederlands succes in UCI Track Champions League

De UCI Track Champions League zou eigenlijk nog een week doorlopen, maar omdat de laatste ronde in Tel Aviv niet kan doorgaan vindt dit weekend al in het Lee Valley Velopark in Londen de apotheose plaats. Op de voorlaatste dag waren er zeges voor onder meer Harrie Lavreysen en Kirsten Wild.

Liefst drie renners keerden een week geleden met een 100% score terug van de tweede ronde van de UCI Track Champions League in Panevėžys: Harrie Lavreysen was in zowel de sprint als de keirin de beste, terwijl Sebastián Mora en Katie Archibald allebei de duuronderdelen wonnen. Alleen de sprintnummers voor vrouwen kregen twee verschillende winnaars, overigens wel weer allebei uit Duitsland: Emma Hinze en Lea Sophie Friedrich.

De baanwielrenners kwamen vrijdagavond opnieuw in actie in het Lee Valley Velopark in Londen, en opnieuw deed Lavreysen van zich spreken. De krachtpatser uit Luyksgestel bleek in zijn lichtblauwe leiderstrui opnieuw de beste in de sprint, Stefan Bötticher moest zijn meerdere erkennen in Lavreysen. De Duitser wist de rollen echter om te draaien in de keirin-wedstrijd en zo Lavreysen op een zeldzame nederlaag te trakteren. Die laatste blijft echter wel de leider in het sprintklassement.

Sebastián Mora gaat nog altijd aan de leiding in het duurklassement. De ervaren Spanjaard wist met een derde plaats in de scratch, gewonnen door de Zwitser Claudio Imhof, belangrijke punten te sprokkelen met het oog op een eventuele eindzege. In de afvalkoers ging de overwinning naar de Amerikaan Gavin Hoover, maar was Mora met een derde plek opnieuw bij de pinken.

Vrouwen

Bij de vrouwen gaat Emma Hinze na drie wedstrijddagen aan de leiding in het sprintklassement. De Duitse wist op het onderdeel sprint de volle buit te pakken door haar landgenote Lea Friedrich te verslaan. In de keirin-wedstrijd was het dan weer Friedrich die als eerste over de finish wist te komen, voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda en de Litouwse Simona Krupeckaitė. Hinze bleef puntloos na een botsing met de Canadese Lauriane Genest.

Op de duuronderdelen wist een Nederlandse een hoofdrol te vertolken. De inmiddels 39-jarige Kirsten Wild, die na de UCI Track Champions League echt zal afzwaaien als wielrenster, zegevierde namelijk in de scratch en werd ook nog tweede in de afvalkoers. In de afvalkoers ging de zege naar Katie Archibald en de Britse gaat nog altijd aan de leiding in de Women’s Endurance League.

Uitslagen UCI Track Champions League

Derde wedstrijddag in Londen Mannen sprint

Harrie Lavreysen

Stefan Bötticher Mannen keirin

Stefan Bötticher

Harrie Lavreysen

Vasilijus Lendel Mannen scratch

Claudio Imhof

Kazushige Kuboki

Sebastián Mora Mannen afvalkoers

Gavin Hoover

Alan Banaszek

Sebastián Mora Vrouwen sprint

Emma Hinze

Lea Friedrich Vrouwen keirin

Lea Friedrich

Martha Bayona Pineda

Simona Krupeckaitė Vrouwen scratch

Kirsten Wild

Maria Martins

Katie Archibald Vrouwen afvalkoers

Katie Archibald

Kirsten Wild

Annette Edmondson Algemeen klassement na drie wedstrijddagen

Sprintklassement vrouwen: Emma Hinze

Duurklassement vrouwen: Katie Archibald

Sprintklassement mannen: Harrie Lavreysen

Duurklassement mannen: Sebastián Mora Zaterdagavond zal de apotheose plaatsvinden van de UCI Track Champions League en kennen we alle eindwinnaars.