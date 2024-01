vrijdag 12 januari 2024 om 19:29

Lavreysen en Hoogland tegenover elkaar in halve finales EK sprint

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben de eerste dag van het sprinttoernooi tijdens de Europese kampioenschappen baanwielrennen goed doorstaan. In het Omnisport Apeldoorn plaatsten beide Nederlandse troeven zich voor de halve finales, die voor morgenavond op het programma staan. Daarin moeten ze het tegen elkaar opnemen.

Het sprinttoernooi begon vandaag met de kwalificatie over 200 meter. Daarin klokte wereld- en olympisch kampioen Lavreysen de snelste tijd in 9,366 seconden. Hoogland was de vierde op 0,218 seconde van zijn landgenoot. Lavreysen stootte vervolgens ten koste van de Tsjech Dominik Topinka door naar de kwartfinale; Hoogland lukte dat via de Duitser Luca Spiegel.

Vanaf de kwartfinale gaan de wedstrijden over twee gewonnen heats. Lavreysen moest het tegen Hamish Turnbell opnemen. Nadat de Brit de eerste heat had verloren, probeerde hij zijn Nederlandse tegenstander in de tweede te verrassen met een vroege move. Lavreysen moest even een gaatje laten, maar plaatste zich met een flitsende slotronde voor de halve finale.

Hoogland, sinds oktober houder van het wereldrecord op de kilometer tijdrit, kruiste in de kwartfinale de degens met Rayan Helal. De Franse kampioen moest zich in twee heats gewonnen geven. Behalve Lavreysen en Hoogland plaatsten ook de Pool Mateusz Rudyk en de Israëliër Mikhail Yakovlev zich voor de halve finales.

De eerste wedstrijd in de halve finale is een Nederlandse clash tussen Lavreysen en Hoogland. In de tweede rijden Rudyk en Yakovlev tegen elkaar.