Lavreysen en Braspennincx te zien in tweede editie Track Champions League

Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx zullen te zien zijn in de tweede editie van de Track Champions League. De twee Nederlandse baantoppers zijn al zeker van deelname, valt er te lezen in een persbericht dat vandaag door de organisatie naar buiten is gebracht.

Lavreysen en Braspennincx zitten bij de eerste twaalf, door de organisatie reeds bevestigde, namen voor de sprintonderdelen. Deze atleten hebben zich op basis van eerdere resultaten dus al geplaatst voor het evenement. De twaalf al gekwalificeerde renners op de endurance onderdelen, worden later bekendgemaakt.

Lavreysen, de regerende Olympisch- en wereldkampioen in de sprint, wist de eerste editie van de Track Champions League te winnen. Hij zal het in de tweede editie in ieder geval moeten opnemen tegen Nicholas Paul (Trinidad en Tobago), Kevin Quintero (Colombia), Stefan Bötticher (Duitsland), Mikail Yakovlev (Israël) en Matthew Richardson (Australië), stuk voor stuk toppers op sprintgebied.

Braspennincx krijgt bij de vrouwen al zeker concurrentie van titelverdediger Emma Hinze en Lea Friedrich uit Duitsland, Mathilde Gros (Frankrijk), Kelsey Mitchell (Canada) en Martha Bayona (Colombia).

Kwalificatieprocedure

Voor het toernooi worden 72 renners (36 mannen en 36 vrouwen) uitgenodigd: 24 (twaalf mannen, twaalf vrouwen) plaatsen zich op basis van prestaties in het eerste deel van het seizoen, het WK baanwielrennen van vorig jaar en de Track Champions League van 2021. De overige namen kunnen zich kwalificeren via het komende WK baanwielrennen (12-16 oktober) in Saint Quentin en Yvelines, Frankrijk.

Programma De UCI Track Champions League doet in het najaar voor het eerst Berlijn en Parijs aan. Parijs was vorig jaar al geprogrammeerd voor de prestigieuze baancompetitie, maar de manche in de Franse hoofdstad moest toen worden geschrapt omdat de velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines was ingericht als vaccinatiecentrum. De baancompetitie gaat op zaterdag 12 november van start in het Velòdrom Illes Balears op het Spaanse eiland Mallorca. Een week later gaat het toernooi verder in de Duitse hoofdstad Berlijn, dat voor de eerste keer op de agenda staat. De vierde ronde wordt op vrijdag 2 december verreden op de piste van het Lee Valley VeloPark in Londen. De renners blijven dan in de Britse hoofdstad om op zaterdag 3 december de finale af te werken. Ook vorig jaar vond hier het sluitstuk van het evenement plaats. UCI Track Champions League 2022

Palma de Mallorca (12 november)

Berlijn (19 november)

Saint-Quentin-en-Yvelines (26 november)

Londen (2 december)

Londen (3 december)