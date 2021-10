Van Riessen hoopte bij rentree stiekem op meer: “Als je start, wil je winnen”

Laurine van Riessen was heel blij dat ze mee kon doen aan het WK baanwielrennen in Roubaix, twee maanden na haar zware val tijdens de Olympische Spelen. “Maar als je aan de start staat, dan ga je ook gewoon voor het podium en dat is helaas niet gelukt”, zei de 34-jarige sprintster voor de camera van de NOS.

Van Riessen kwam tijdens de Olympische Spelen van Tokio zwaar ten val in de kwartfinale van de Keirin en daar liep ze meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een longkneuzing bij op. Twee maanden later werd ze alweer voor het WK in Roubaix geselecteerd voor de Keirin. De Nederlandse sprintster liet weten dat ze alles erop had gezet om het wereldkampioenschap te halen en dat het een ideaal doel was om weer op een goed niveau te komen. Op het WK plaatste ze zich via de herkansingen voor de halve finale, maar daarin wist ze zich niet te kwalificeren voor de gouden finale.

Dat het niet lukte om zich te mengen in de stijd om het podium, weet Van Riessen aan het feit dat ze zich nog niet honderd procent voelde. “Het was een beetje van alles. Ik ben 80 of 90% en dan mis je net van alles wat. Ik was ook gewoon iets te voorzichtig, maar dat is niet zo gek. Je moet weer het vertrouwen krijgen dat je wel hier en daar een beukje kan uitdelen, zeg maar. De eerste rit vond ik heel spannend, maar in de halve finale reed ik gewoon wel lekker. Maar al mijn acties waren net niet goed genoeg en dan lig je gewoon achteraan, en wordt het een moeilijk verhaal”, vertelde ze.

Van Riessen beseft dat ze superblij mag zijn dat ze in Roubaix kon zijn en kon meedoen, slechts twee maanden na haar zware val en forse blessures. “Ik ben er trots op dat ik de halve finale heb gehaald. Alleen, als je aan de start staat, dan wil je gewoon winnen en dat is niet gebeurd. Zoiets blijft altijd een beetje bij. Het zijn lastige weken geweest, dat telt ook een beetje mee.”