Bronzen plak voor Laurine van Riessen, Maike van der Duijn vijfde op het omnium

Laurine van Riessen is derde geworden bij de individuele sprint op het EK in München. Nadat ze de halve finale verloor van wereldkampioene Emma Hinze, klopte de Nederlandse Lea Sophie Friedrich in de strijd om het brons.

In de halve finale moest Van Riessen haar meerdere erkennen in Hinze, die haar in twee sprints versloeg en zo doorging naar de finale. Daarna was het op haar beurt Van Riessen die Friedrich twee keer op een rij aftroefde. Hinze nam het in de rit voor het goud op tegen de Française Mathilde Gros. Uiteindelijk waren er drie wedstrijden nodig om een winnaar aan te wijzen. Dat was uiteindelijk toch Hinze.

Eerder op de middag stond ook al de finale van de één kilometer lange tijdrit voor de mannen op het programma. Daarin toonde Melvin Landerneau zich de sterkste. Matteo Bianchi strandde op de tweede plek, Maximilian Dörnbach werd derde.

Kopecky vierde, Van der Duijn vijfde

In de omnium voor de vrouwen, dat even werd stilgelegd door een valpartij, ging de overwinning naar Rachele Barbieri. De Italiaanse werd tweede in de scratch, vierde in de temporace en eveneens vierde in de afvalkoers, waarna ze het afmaakte in de puntenkoers. Clara Copponi en Daria Pikulik mochten mee op het podium, Lotte Kopecky en Maike van der Duijn verdeelden de plekken vier en vijf.

Later op de avond volgt nog een puntenkoers ter afsluiting van het omnium bij de mannen. De Nederlander Philip Heijnen staat na drie onderdelen zesde.