Laurenz Rex blij met vierde plek in Giro: “Was helemaal leeg aan de streep”

Ondanks het uitblijven van de overwinning overheerst de tevredenheid bij Laurenz Rex na de veertiende etappe van de Giro d’Italia. De Belg van Intermarché-Circus-Wanty werd vierde in de sprint van de kopgroep na een chaotische finale. “Ik was helemaal leeg aan de streep”, zei hij bij Eurosport.

De Duitstalige Belg maakte oorspronkelijk deel uit van de vier koplopers die waren ontsnapt uit de kopgroep, maar werd gelost op een klim en viel terug in de achtervolgende groep. “Mijn benen stonden in brand. Op de laatste klim ging ik vol gas, maar ik was echt kapot. Ik werd gelost en viel terug in de groep daarachter”, vertelde hij.

Uiteindelijk wist deze groep met ritwinaar Nico Denz in de laatste kilometer nog terug te keren en kon Rex voor de overwinning sprinten, wat hem dus een vierde plek opleverde. “We kamen nog terug, maar we moesten er vol voor rijden. Ik had helemaal niks meer over, dus ik had geen schijn van kans in de sprint. Al met al ben ik blij met een vierde plek”, aldus de 23-jarige renner.

Net als de voorgaande dagen werd ook in deze etappe het peloton geteisterd door hondenweer. “Ik was tevreden over mijn koers, maar niet over het weer. Maar het hoort erbij. De mensen langs de kant waren enthousiast, dus daar kreeg ik wel energie van. We konden ons tenminste warm houden in de kopgroep”, besloot Rex.