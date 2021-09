Laurens ten Dam loopt hersenkneuzing op na val in gravelwedstrijd

Laurens ten Dam is hard ten val gekomen in de Veldslag om Norg. De 40-jarige oud-prof is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een hersenkneuzing werd geconstateerd.

“Startplek 375 dus ik ging wel wat laat over de startlijn”, zegt Ten Dam in een serie stories op Instagram. “Na 70 kilometer kwam ik in een kopgroep met Jasper Ockeloen, Thijs Zonneveld, Tibor Zwaan en Tijmen Eising. Die mannen probeerde ik ook nog te narren, maar zij waren natuurlijk ook nog in orde.”

“Uiteindelijk ga ik echt hard onderuit op vijftien kilometer van de meet op het jan huppeluppad”, gaat Ten Dam verder, die de naam van het pad waar hij ten val kwam niet meer herinnert. “En vanaf dat moment weet ik niet veel meer tot het moment dat ik in het ziekenhuis kwam.”

In ziekenhuis werd bij de eerste diagnose een hersenkneuzing geconstateerd. “Ik moet rustig aan gaan doen. De telefoon gaat zometeen ook uit. Het voelt eerlijk gezegd niet zo. Ik heb wel vaker een hersenschudding gehad en ik voel me eigenlijk best wel prima. Ik heb ook geen schaafwonden of breuken. Misschien is dat ook de reden dat ik mij prima voel, want als je op de weg valt, heb je dat wel.”

De Veldslag van Norg werd uiteindelijk gewonnen door Eising, voor Ockeloen en Zonneveld.