Laurens Sweeck terug in koers: “Podiumplek in Koksijde is het eerste doel”

Laurens Sweeck moest in de eindejaarsperiode even wat gas terugnemen wegens ziekte, maar staat vandaag in Koksijde weer aan de start van een cross. En de renner van Crelan-Fristads is ambitieus. “Een podiumplek is het eerste doel”, klinkt het.

Sweeck zal voor het eerst sinds de Superprestige van Diegem weer een rugnummer opspelden. “Ik ben even ziek geweest, overgekregen van de kinderen”, laat hij weten op de website van de X2O Badkamers Trofee, waar de cross van Koksijde deel van uitmaakt. “Mogelijk was het daardoor al even minder aan het eind van vorig jaar. Als je fysiek niet honderd procent bent, ga je forceren. Die rugproblemen in Zolder en Diegem waren daar wellicht het gevolg van.”

“Nu heb ik het gevoel dat een week zonder cross me deugd heeft gedaan. Dat herstel had ik nodig. Het is moeilijk in te schatten of ik helemaal terug in orde ben, maar het gevoel is wel goed. Ik hoop in Koksijde terug aan te knopen met de goede vorm van voor de eindejaarsperiode om zo vertrouwen op te bouwen richting het BK. Een podiumplek is het eerste doel. Ik moet realistisch zijn, maar zelfs met de aanwezigheid van Wout en Mathieu wil ik niet zeggen dat ik voor de derde plek rij.”

Goede herinneringen aan Koksijde

Sweeck heeft goede herinneringen aan het zand van Koksijde. De 29-jarige renner staat te boek als een echte zandspecialist en wist in het verleden al te schitteren in de Duinen van Koksijde. Zo werd hij op het BK van 2018 in Koksijde tweede, na een pittig duel met Wout van Aert. “Een mooi duel”, kan Sweeck zich nog herinneren. “Ik kom heel graag in Koksijde, al is het voordeel voor de echte zandspecialisten de laatste jaren iets kleiner geworden. Het is nu vooral een cross waar de conditie het verschil maakt.”