Laurens Sweeck soleert naar zege in Ethias Cross Leuven

Laurens Sweeck heeft de Ethias Cross in Leuven op zijn naam geschreven. Op een technisch en modderig parcours nam de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in derde ronde afstand van zijn concurrenten, waardoor hij zijn tweede zege van het seizoen kon boeken.

Net als bij de dames ontbraken er ook bij de mannen met het oog op de wereldbekercross in Tabor morgen de nodige toppers. Acrog-renner Jarno Bellens pakte de kopstart en voerde het peloton aan in de openingsfase. Hij kreeg landgenoten Ward Huybs, Vincent Baestaens, Laurens Sweeck en de Spanjaard Felipe Orts met zich mee. Omdat nog enkele renners aan wisten te sluiten, passeerde bij de eerste finishpassage een kopgroep van negen man de finish.

Topfavoriet Sweeck nam vervolgens het initiatief over. In het bos van Heverlee verhoogde hij in de tweede ronde het tempo, waardoor de kopgroep verder uitdunde. Baestaens volgde in zijn wiel, met kort daarachter Gerben Kuypers en Orts.

In de derde ronde nam Sweeck afstand van zijn concurrenten. Het verschil werd al snel groter, waarna hij onbedreigd naar de overwinning toe kon rijden. Orts, Meeusen en Soete moesten zich achter hem neerleggen bij een strijd om de tweede plek.

Iets meer dan drie weken na zijn zege in de Kermiscross van Ardooie kon Sweeck daardoor zijn tweede zege van het seizoen boeken. De tweede plek ging naar routinier Meeusen. In de slotronde besliste hij de strijd met Orts om de tweede plaats in zijn voordeel.

Ethias Cross Leuven

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck

2. Tom Meeusen

3. Felipe Orts