zondag 29 oktober 2023 om 17:02

Laurens Sweeck ondanks pech op het podium: “Weet niet of Lars mij eraf had kunnen krijgen”

De vorm van Laurens Sweeck is groeiende. Hij eindigde zondag als derde in de Wereldbeker Maasmechelen, ondanks de nodige pech. “Twee lekke banden waren er net teveel aan”, zei de renner van Crelan-Corendon in het flashinterview na afloop.

“Ik had een goede dag, maar ik moest ook al van de tweede startrij komen”, vervolgde Sweeck. “Omdat iedereen er vanaf het begin invloog, was het moeilijk om te passeren. Toen kreeg ik mijn eerste lekke band. Uiteindelijk kwam ik in tweede positie, maar kreeg ik nog een lekke band. Dat was net wat te veel.”

Wat had er zonder die lekke banden ingezeten voor Sweeck? “Ik denk dat iedereen wel wat pech heeft gehad. Lars had ook lek gehad. Ik denk wel dat hij de sterkste in de wedstrijd was, maar ik weet niet of hij mij eraf had kunnen rijden”, aldus de 29-jarige renner, die in de slotronde dus wel de derde plaats veiligstelde. “Na die zandstrook had je nog wel een conditioneel moeilijk stuk. Daar mocht ik niet meer twijfelen.”

Sweeck begon het seizoen met een kuitblessure, maar maakt de laatste weken stappen. “Ik hoop dat de stijgende lijn zich voortzet en hoop ik volgende week mee te kunnen doen”, doelt hij op het EK. “Het gevoel was in ieder geval goed vandaag. Dat is goed teken na gisteren (toen hij als vijfde eindigde in Ruddervoorde, red.).”