maandag 5 februari 2024 om 08:52

Laurens Sweeck noemt verschillende oorzaken voor slecht seizoen na anoniem WK

Video Laurens Sweeck kwam op het WK in Tábor niet verder dan een veertiende plaats. Een onopvallende uitslag, passend bij zijn teleurstellende seizoen. In gesprek met WielerFlits geeft de renner van Crelan-Corendon verschillende reden voor zijn tegenvallende winter.

“Het is wat van alles”, aldus Sweeck. “Eerst was er die spierscheuring, dan ben ik wat aan de sukkel geweest met ziekte, corona gehad in december… Ik weet het niet, maar het zal alles wat bij elkaar zijn.”

Lukte het de 30-jarige renner om zich nog wat op te laden voor het WK? “Toch wel. Maar je weet op voorhand dat deze omloop geen geheimen heeft, dat de benen spreken. Als die niet goed genoeg zijn… Je kunt nergens verstoppertje spelen. De benen zijn wat ze zijn, je komt op je plaats.”

Zijn start was nog redelijk. “Ik denk dat ik wel top-tien gestart was, maar ik bleef daar hangen en heb nog een paar plaatsen moeten vrijgeven. Het was een beetje matig eigenlijk.”

Oostmalle

Sweeck trekt zijn seizoen nog door tot de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle, op 25 februari. “Het is niet geweest wat het moet zijn, maar ik hoop er toch nog wat aan te breien. Misschien kan ik het seizoen toch nog goed eindigen.”