dinsdag 26 december 2023 om 13:05

Laurens Sweeck moet passen voor Gavere, Heusden-Zolder en Diegem

Het is geen ideale Kerst voor Laurens Sweeck. De renner van Crelan-Corendon moet vanwege ziekte verstek geven voor de Wereldbeker Gavere van vanmiddag. Ook de twee crossen daarna zal hij aan zich voorbij laten gaan. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Komende zaterdag, in de Wereldbeker Hulst (30 december), komt Sweeck pas weer in actie. Hij zal dus niet aan de start staan van de Superprestige-crossen van woensdag en donderdag, in Heusden-Zolder en Diegem.

Sweeck won vorig jaar de Wereldbeker, momenteel staat hij zesde in dit regelmatigheidsklassement. In de Superprestige bezet hij de vijfde plaats.