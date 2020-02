Laurens Sweeck maakt slechte start goed in Sluitingsprijs Oostmalle zondag 23 februari 2020 om 16:26

Laurens Sweeck heeft in Oostmalle de Sluitingsprijs gewonnen. De start van de Belgische kampioen was allesbehalve vlekkeloos, maar de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal raakte niet in paniek, wist beetje bij beetje op te schuiven en bleek in de finale sterker dan Toon Aerts.

Aankomende woensdag komen de veldrijders voor de allerlaatste keer in actie tijdens de Cyclocross Masters in Waregem, maar vandaag stond in Oostmalle de laatste klassieke veldrit van het seizoen op het programma. Het was uitkijken naar een duel tussen onder meer Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Toon Aerts, gisteren nog winnaar in Leuven.

Sweeck mist zijn start, Aerts gaat solo

Het doorgaans snelle parcours in Oostmalle lag er vandaag een stuk lastiger bij vanwege de vele regenval, maar het was alsnog een mooie gelegenheid voor Sweeck om zijn tricolore trui nog een keer te tonen voor de winterstop. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kende echter een dramatische start, waardoor hij op achtervolgen was aangewezen.

In de tweede ronde slaagde Toon Aerts erin om weg te rijden uit een achtervolgende groep met onder meer Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel en Quinten Hermans. De kopman van Telenet Baloise Lions wist zijn voorsprong van twintig seconden enkele rondes vast te houden, maar Sweeck en Vanthourenhout bleken nog wat in de tank te hebben.

Pauwels Sauzen-Bingoal neemt de koers in handen

Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal slaagde er zelfs in om het gat naar Aerts te dichten, die het vervolgens moest opnemen tegen twee renners van dezelfde formatie. Het was Vanthourenhout die als eerste versnelde, maar Aerts wist na een ziedende achtervolging weer aan te sluiten. Sweeck moest even passen, maar wist voor het ingaan van de slotronde weer aan te sluiten.

Het bleek een cruciaal moment in de Sluitingsprijs van Oostmalle, aangezien Sweeck even de tijd had om op adem te komen een een aanval voor te bereiden. De 26-jarige renner versnelde met nog enkele minuten te gaan, Vanthourenhout liet in tweede positie (al dan niet bewust) een gaatje vallen en de Belgische kampioen was vertrokken.



Sluitingsprijs Oostmalle

Uitslag mannen

Laurens Sweeck

Toon Aerts

Michael Vanthourenhout

4. Corné van Kessel

5. Lars van der Haar

6. Jens Adams

7. Daan Soete

8. Quinten Hermans

9. Tom Meeusen

10. Felipe Orts