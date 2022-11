Laurens Sweeck: “De vorm van mijn leven? Ben denk ik nog niet honderd procent”

Laurens Sweeck is uitstekend op dreef. Nadat hij vorig weekend al won in Niel en Beekse Bergen, was hij zaterdag de beste in de Superprestige Merksplas. De Belg lijkt in de vorm van zijn leven, maar in het flashinterview stelt hij dat hij nog beter kan.

“De vorm van mijn leven? Iedereen vond dat ik in Namen al heel goed had gereden, maar naar mijn gevoel was dat nog niet helemaal top”, aldus Sweeck. “Ik denk dat ik nog niet honderd procent ben, maar het is wel heel goed. Het kan niet bij iedereen altijd even goed gaan. Ik heb ook mindere weken gehad, maar het gaat nu supergoed. Dat ga ik proberen vast te houden.”

In de Superprestige Merksplas reed Sweeck al in de eerste ronde weg bij de concurrentie. Toch was het geen foutloze koers voor de renner van Crelan-Fristads, vertelt hij. “Maar ik denk dat dat bij niemand het geval was. Het waren kleine foutjes, geen grote. Ik kon meteen in het begin het verschil maken zonder dat ik echt hoefde te pushen. Dat heeft de hele wedstrijd in mijn voordeel gespeeld.”