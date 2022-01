Laurens De Plus maakt comeback in Ster van Bessèges

Laurens De Plus zal deelnemen aan de Ster van Bessèges (2-6 februari), dat kondigde zijn ploeg INEOS Grenadiers aan via Twitter. Het is de eerste wedstrijd in tien maanden voor De Plus. De laatste koers van de Belg was de Ronde van het Baskenland in april 2021.

De renner van INEOS Grenadiers brak in 2019 helemaal door als renner. In het tenue van Jumbo-Visma reed hij een sterke Tour de France in dienst van Steven Kruiswijk, die derde werd. Zelf werd De Plus 23ste in het algemeen klassement. Daarnaast won hij dat jaar (2019) ook de BinckBank Tour.

De inmiddels 26-jarige renner belandde daarna in het sukkelstraatje door onder andere maagproblemen, een heupblessure en een virale vermoeidheid. In een interview aan Wielerflits in december vertelde hij dat hij rust nodig had. Dit alles zorgde ervoor dat De Plus niet vaak in actie kwam gedurende twee jaar.

Comeback in Frankrijk

“Me weer amuseren is het eerste doel. Pas richting de zomer zal ik wellicht weer grotere koersen gaan rijden. Wellicht ook een grote ronde. Maar ik wil de eerste maanden de nodige flexibiliteit aan de dag leggen,” vertelde De Plus enkele maanden geleden aan WielerFlits. “Ik mik in eerste instantie op kleinere rittenkoersen.”

Een van die kleinere rittenkoersen is de Ster van Bessèges, waar De Plus dus aan de start zal staan. INEOS Grenadiers komt met een zeer sterke selectie aan de start. Onder meer Filippo Ganna, Richard Carapaz en Michal Kwiatkowski zullen de Franse rittenkoers rijden.

We're counting down the days to #EtoiledeBesseges. There's so much to love about this lineup of Grenadiers 😍 pic.twitter.com/R6F3Vn1CJg — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 28, 2022