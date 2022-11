Lauren Molengraaf verovert Europese titel bij vrouwen junioren

De Nederlandse Lauren Molengraaf is in Namen Europees kampioene bij de vrouwen junioren geworden. Ze kwam alleen over de streep na een late aanval op de schuine kant in de slotronde. Kort daarachter werd de Italiaanse Valentina Corvi tweede. De Belgische Xaydee Van Sinaey legde knap beslag op de derde plaats.



Om 11.00 ’s ochtends klonk het startschot voor de vrouwen junioren. In de eerste ronde wisten Valentina Corvi en de Britse Cat Ferguson een gat te slaan. Corvi mag als een verrassing aangemerkt worden, aangezien ze nog niet in de buurt kwam van de top-3 in de Wereldbeker dit seizoen. Molengraaf en Van Sinaey wisten de oversteek te maken waardoor een kopgroep van vier ontstond. De Slowaakse Viktoría Chladonová maakte oorspronkelijk ook deel uit van deze kopgroep, maar viel even later plots terug naar achter.

Onder impuls van een aanval van Molengraaf in de derde ronde werd Ferguson gelost waardoor er vooraan nog drie rensters overbleven. In deze samenstelling ging de kopgroep de laatste ronde in. Molengraaf bleef druk zetten op haar concurrenten in de afdalingen. Uiteindelijk wist de Nederlandse op de schuine kant het verschil te maken, waar eerst Van Sinaey de rol moest lossen. Corvi bleef steeds 2 à 3 seconden achter Molengraaf maar wist niet terug te keren. Molengraaf kroonde zich daardoor tot Europees kampioene, terwijl Corvi verrassend tweede werd. Van Sinaey reed nog naar de derde plaats toe.

De eerste Europees kampioene van het weekend is Lauren Molengraaf! De Nederlandse poulain van @wellensonline en @WellensG maakt het koeltjes af in Namen! #EuroCross22 pic.twitter.com/y5JodvfBiR — Zeger Schaeken (@SchaekenZeger) November 5, 2022

1 Lauren MOLENGRAAF 0:36:55" 2 Valentina CORVI 0:36:58" 3 Xaydee VAN SINAEY 0:37:09" 4 Cat FERGUSON 0:37:43" 5 Amandine MULLER 0:37:59" 6 Eliška HANÁKOVÁ 0:38:12" 7 Célia GERY 0:38:26" 8 Viktória CHLADOŇOVÁ 0:38:34" 9 Julie LILLELUND 0:38:42" 10 Shanyl DE SCHOESITTER 0:38:47" 11 Arianna BIANCHI 0:38:55" 12 Vanda DLASKOVÁ 0:39:16" 13 Jana GLAUS 0:39:24" 14 Muriel FURRER 0:39:37" 15 Elizabeth MCKINNON 0:39:51" 16 Karla NOVÁKOVÁ 0:39:52" 17 Imogen WOLFF 0:39:57" 18 Anaïs MOULIN 0:40:07" 19 Messane BRÄUTIGAM 0:40:11" 20 Alice COLLING 0:40:14" 21 Alicja MATULA 0:40:31" 22 Lore DE SCHEPPER 0:40:38" 23 Jule MÄRKL 0:40:46" 24 Lore SAS 0:40:55" 25 Wendy BUNEA 0:40:55" 26 Puck LANGENBARG 0:41:10" 27 Libby BELL 0:41:17" 28 Sofia UNGEROVÁ 0:41:33" 29 Kateřina DOUDĚROVÁ 0:41:36" 30 Finley ASPHOLM 0:42:11" 31 Alexandra VALADE 0:42:22" 32 Dorota VOJTÍŠKOVÁ 0:42:27" 33 Sara SONNEMANS 0:42:33" 34 Olympia NORRID-MORTENSEN 0:42:35" 35 Nora FISCHER 0:42:39" 36 Maria FILGUEIRAS BARCENILLA 0:42:52" 37 Bloeme KALIS 0:43:25" 38 Maja JOZKOWICZ 0:44:25" 39 Aroa OTERO TABOAS 0:44:40" 40 Nahia ARANA QUINTANILLA 0:45:23" 41 Roxanne TAKKEN 0:45:59" 42 Nelia KABETAJ " 43 Uxia SOTO ALVAREZ " 44 Kaija BUDDE " Jana VAN DER VEKEN " Fleur MOORS "