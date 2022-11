Lauren Molengraaf na Europese titel: “Vorig jaar werd ik nog twaalfde”

Ondanks haar overwinning bij de vrouwen junioren verliep het EK niet vlekkeloos voor Lauren Molengraaf. In de eerste ronde kende de Nederlandse namelijk een slechte start, waardoor ze een gat naar de kop van de wedstrijd moest dichten. “Ik had heel veel stress voor de start en dat merkte ik wel. Ik kwam echt niet goed weg”, vertelde ze onder andere WielerFlits.

Uiteindelijk wist Molengraaf zich te herpakken. “Ik was met alles bezig behalve de wedstrijd. Maar toen ik terugkwam ging het wel weer en kwam ik er doorheen. Het is gelukkig een eerlijk parcours waarop je je kan herpakken”, zei ze. De 17-jarige renster startte als een van de favorieten voor de Europese titel. “Vorig jaar werd ik twaalfde. Dit jaar leek iedereen ervan uit te gaan dat ik wel even zou winnen. Dat was wel nieuw voor me. Ik probeerde de wedstrijd zoveel mogelijk te relativeren tegen de stress, maar dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan.”

Begeleiding van broers Wellens

Molengraaf wist uitendelijk haar medevluchters van zich af te schudden in de slotronde. “Op de technische stukken heb ik het verschil gemaakt. Ik wist dat als ik daar op kop zou rijden, dat er een knop omgaat en dat ik het niet meer weg zou geven”, vertelde ze verder. De Nederlandse rijdt sinds 1 september voor Tormans, de formatie van Bart en Geert Wellens. “Ze helpen mij op technisch gebied door mij te begeleiden bij de parcoursverkenning en door aanwijzingen te geven langs de kant. Ik leer veel van hen. Ze hebben veel ervaring met banden en lijnen rijden. In België train ik soms ook onder hun begeleiding”, aldus de jonge renster.

Het lastige parcours in Namen leek op het lijf geschreven van Molengraaf. “Het leek soms op een mountainbikeparcours. Het was ook erg glad, dus dat werkte in mijn voordeel.” De Nederlandse, die ook actief is op de mountainbike, wil voorlopig nog geen keuze maken tussen de disciplines. “Ik wil beiden blijven combineren, het liefst ook nog met wegwielrennen erbij. Ik wil zoveel mogelijk ontdekken.” verklaarde ze. De Italiaanse Valentina Corvi, die tweede werd, is ze ook al eens tegengekomen op de mountainbike. “Voor mij kwam ze niet als een verrassing. Vorig jaar was ze al goed in het veld en op de mountainbike”, besluit de kersverse Europees kampioene bij de junioren.